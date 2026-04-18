Служебният министър на финансите Георги Клисурски разговаря с Кристалина Георгиева

Служебният министър на финансите Георги Клисурски проведе среща с Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд.

Сред обсъжданите теми бяха развитието на процеса по присъединяване на България към еврозоната, предизвикателствата пред страната ни в контекста на глобалните промени, както и възможностите за сътрудничество и развитие.

Разговорът се състоя в рамките на Пролетните срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които се провеждат в периода 14 – 18 април 2026 г. във Вашингтон, САЩ.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

