Андрей Янкулов поиска бързи рокади в прокуратурата

С публикация във “Фейсбук” служебният правосъден министър Андрей Янкулов настоя за спешно отстраняване на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който трябваше да бъде сменен на 21 юли 2025 година. Янкулов е на мнение, че не бива да се чака избор на нов Висш съдебен съвет, каквато заявка даде снощи победителят на изборите Румен Радев, тъй като и без друго в Прокурорската колегия на Съвета отлежава предложението на служебния министър за дисциплинарно уволнение на Сарафов.

“Вчерашните избори имат както своя голям победител – „Прогресивна България”, така и своите големи губещи – дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието”, коментира той и подчерта, че този избор избор е по-важно да се случи качествено, което изключва бързината на цената на всичко, тъй като трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система, смята Янкулов.

По думите му, оттук нататък една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.

“Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече. На Висшия съдебен съвет и в частност неговата прокурорска колегия през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса наместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни. Ще бъде въпрос единствено на воля”, завърши Янкулов.