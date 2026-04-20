Огнище на антракс в Черногор - БАБХ запечата два обекта за месо

БАБХ установи огнище на антракс във ферма с 28 биволи в силистренското село Черногор, като заболяването е било лабораторно потвърдено. Девет животни са умрели, докато останалите ще бъдат ваксинирани. Към този момент няма данни за заразени хора, като Регионалната здравна инспекция е уведомена за случая.

От информацията на агенцията става ясно, че животните са били лекувани дълго време без успех и без да са информирани официалните ветеринарни лекари. Значително е забавено и уведомлението към БАБХ, което усложнява обстановката и е предпоставка за разпространение на инфекция.

В стопанството и около него е била извършена дезинфекция, като е забранено движението на животни от и към обекта, както и в населеното място. Собственикът е произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които също са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Инспектори на Агенцията проследяват как е проникнала инфекцията, правят клинични прегледи, проверяват за рискови контакти с други животни и хора и са предприети извънредни мерки, за да не се допускат нови огнища, уверяват от БАБХ.

БАБХ напомня на животновъдите и Българския ветеринарен съюз, че при съмнение за заболяване трябва веднага да информират официалните ветеринарни лекари в областните дирекции на агенцията.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете. За лечение обикновено се предписват антибиотици. Лечението трябва да започне в началния стадий на болестта. Ако не се лекува, антраксът завършва със смърт.