Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова изпревариха Николай Денков по преференции

Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ (ДБ) събраха повече преференции от водача на листата Николай Денков от „Продължаваме промяната“ (ПП) в столичния 23-и МИР.

Двамата традиционно са шампиони по преференции в страната.

Божанов беше номер пет, а Белобрадова – шеста в листата. Той е получил 13 528 преференции, а тя – 9864. Водачът Денков пък има 9640.

В неговата „сметка“ обаче влизат и гласовете без преференции.

Така Божанов и Белобрадова пренареждат листата и стават втори и трети. Това на практика обаче няма да промени нищо за тях тримата, тъй като по предварителни изчисления ПП-ДБ може да вземат към шест мандата в 23-и МИР.

Това вероятно ще са Николай Денков, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, Атанас Атанасов, Венко Сабрутев, Стою Стоев. Първа под чертата е Александра Стеркова. Стоев е кандидат и в Пловдив, но засега изглежда, че няма да успее да влезе оттам.