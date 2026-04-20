Мерц свиква Съвета за сигурност заради риск от недостиг на авиационно гориво

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще свика „незабавно“ Националния съвет за сигурност заради опасения от недостиг на авиационно гориво, свързан с продължаващия конфликт с Иран.

„Целта ни е ясна: бизнесът и гражданите трябва да могат да разчитат на доставки на основни продукти като дизел, бензин и авиационно гориво“, заяви Мерц при откриването на индустриалния панаир в Хановер.

Цените на авиационното гориво в Европа са се увеличили повече от два пъти след началото на военните действия на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари, отбелязва „Политико“.

Макар да определи ситуацията като „напрегната“, канцлерът подчерта, че към момента страната разполага с достатъчни количества гориво. Той предупреди, че при влошаване на условията правителството е готово да използва „всички налични инструменти“, за да гарантира сигурността на доставките.

Националният съвет за сигурност, създаден миналата година, обединява ключови министри и експерти с цел координация при кризи.

Министърът на икономиката Катерина Райхе вече представи планове за действие при извънредна ситуация и предстои да се срещне с доставчици на горива, представители на авиокомпании и летищни оператори.