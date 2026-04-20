Мерц свиква Съвета за сигурност заради риск от недостиг на авиационно гориво

Мерц се провали на изборния тест: Зелените спечелиха Баден-Вюртемберг на 8 март

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще свика „незабавно“ Националния съвет за сигурност заради опасения от недостиг на авиационно гориво, свързан с продължаващия конфликт с Иран.

„Целта ни е ясна: бизнесът и гражданите трябва да могат да разчитат на доставки на основни продукти като дизел, бензин и авиационно гориво“, заяви Мерц при откриването на индустриалния панаир в Хановер.

Цените на авиационното гориво в Европа са се увеличили повече от два пъти след началото на военните действия на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари, отбелязва „Политико“.

Макар да определи ситуацията като „напрегната“, канцлерът подчерта, че към момента страната разполага с достатъчни количества гориво. Той предупреди, че при влошаване на условията правителството е готово да използва „всички налични инструменти“, за да гарантира сигурността на доставките.

Националният съвет за сигурност, създаден миналата година, обединява ключови министри и експерти с цел координация при кризи.

Министърът на икономиката Катерина Райхе вече представи планове за действие при извънредна ситуация и предстои да се срещне с доставчици на горива, представители на авиокомпании и летищни оператори.

Още от категорията..

Последни новини

