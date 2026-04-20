Израел осуети ирански план за атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

В съвместно изявление израелските разузнавателните служби Мосад и Шин Бет съобщиха, че са разкрили иранска мрежа, която е планирала да атакува нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан, по който се пренася суров петрол от Азербайджан към Средиземно море. Иран е планирал и удари по израелски обекти в Азербайджан, предаде “Ройтерс”. Службите уточниха, че вероятна мишена е била и синагога в Баку, както и лидери на еврейската общност в столицата.

Към момента иранското външно министерство не е излязло с позиция по въпроса.

„За да реализира намеренията си, групата е събирала разузнавателна информация за целите чрез различни методи, включително физическо наблюдение и заснемане, като всичко това е ставало под преките заповеди на техните ръководители в Иран“, се казва в израелското изявление, като е разкрита терористична мрежа, създадена в рамките на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Групата е била ръководена от Рахман Могадам, който е бил и началник на отдела за специални операции в разузнаването на КГИР. Могадам беше убит миналия месец при израелски въздушни удари.

На този фон, ливански политик заяви, че израелските сили са извършили разрушения в 39 села в Южен Ливан. Той допълни, че експлозиите са унищожили жилища на мирни граждани.

Припомняме, че преди няколко дни Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което трябва да изтече на 26 април. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп определи преговорите като “отлични” и добави, че е разпоредил на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на други представители на американската администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен мир“.

