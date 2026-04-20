Япония се готви за цунами след трус с магнитуд 7,4 по Рихтер

Земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер е регистрирано във водите край префектура Ивате в Япония, което доведе до издаване на предупреждение за цунами по обширни части от североизточното крайбрежие на страната, съобщават световните медии.

Според японската метеорологична агенция първоначалната оценка е била за още по-силен трус с магнитуд 7,9, преди стойността да бъде коригирана.

Очаква се триметрова вълна да удари Ивате и части от Хокайдо, а през следващия час еднометрови вълни ще наводнят Аомори, Мияги и Фукушима.

Земетресението е било усетено и в столицата Токио, разположена на стотици километри от епицентъра.

Японските власти призоваха населението в засегнатите райони да следва указанията за безопасност, докато се оценява рискът от вълни цунами и евентуални щети.

