САЩ поеха контрол над ирански кораб в Оманския залив

Военноморските сили на САЩ са спрели и овладели ирански товарен кораб, след като той е направил опит да премине през наложената блокада на иранските пристанища, предаде Ройтерс. Информацията бе потвърдена от президента Доналд Тръмп чрез публикация в социалните мрежи.

Товарният кораб „Touska“, плаващ под ирански флаг, „се опита да премине нашата морска блокада и това му се отрази зле“, написа американският президент.

Американски разрушител е пресякъл пътя на товарния кораб „в Оманския залив и му е наредил да спре“. Тъй като екипажът е отказал да се подчини, военният кораб е стрелял по машинното отделение и „американските морски пехотинци вече контролират кораба“.

Междувременно френската корабна компания CMA CGM съобщи, че един от нейните кораби е бил обект на стрелба в района на Ормузкия проток. От компанията определиха инцидента като „предупредителни изстрели“ и уточниха, че екипажът не е пострадал.

Иранските въоръжени сили обещаха бърз отговор на задържането от САЩ, като определиха действията на американските военни като нарушение на примирието и пиратство.

Все по-малко вероятно е преговорите да продължат.

