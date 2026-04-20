Наблюдатели определиха изборите в България като прозрачни и ефективни

Изминалите предсрочни парламентарни избори на 19 април бяха оценени от международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), като прозрачни и ефективни, съобщава БТА. Те отчетоха също така добрата организация и активността на гражданите.

„Основните свободи като цяло бяха зачетени, но кампанията беше силно поляризирана и белязана от негативна реторика“, отбелязват наблюдателите в писменото си становище.

Дуня Миятович, ръководител на мисията на СДИПЧ коментира, че е необходимо подобряване на съществуващата рамка за финансиране на предизборната кампания. По думите ѝ въпреки добрата правна рамка за провеждането на изборите, страната ни трябва да работи за изпълнението на препоръките на Службата и Венецианската комисия към Съвета на Европа. Те са свързани с уседналостта на кандидатите, ефективното преследване и наказуемост на изборните нарушения.

Дуня Миятович

На пресконференцията стана ясно също, че от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) не знаят за сигнал от страна на ДПС на Делян Пеевски за оказан полицейски тормоз в хода на предизборната кампания. Миятович оцени фактора натиск като слаб.

“След тези избори България има възможност да покаже политическа стабилност и е отговорност на политическите лидери да превърнат вота на избирателите в ефективно управление”, заяви Крис Саид, ръководител на делегацията на ПАСЕ. Според него резултатът от предсрочните избори демонстрира желанието за промяна, което българите са показали на големите протести в края на 2025 година.

Международните наблюдатели са проследили откриването на изборния ден в 68 секции, гласуването – в 624 секции, броенето на резултатите – в 60 секции, а на обработката на резултатите са присъствали във всички 31 районни избирателни комисии.

