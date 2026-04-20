Денят по диагонал – 20 април 2026 г.

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента, ГЕРБ е втора, БСП остава под чертата

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи, като ГЕРБ е втора политическа сила, а БСП остава под изборната бариера, показват данните на Централната избирателна комисия.

„Прогресивна България“ на Румен Радев печели изборите с 44.59% от гласовете. На второ място е ГЕРБ-СДС с 13.38%, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12.61 процента.

Ако народът не гласува – лошо, ако гласува – още по-лошо

Години наред от партии и коментатори слушаме едно и също оплакване как вината за всичките ни мъки е на негласуващите българи. Мързяло ги, не им пукало за светлото бъдеще и все оставяли някой друг да решава вместо тях.

Е, вчера този мит беше разбит на пух и прах. Хората излязоха, гласуваха, активността мина 50%, което е доста екзотично събитие за нашите географски ширини. И какво се оказа? Пак има недоволни. Защото, виждате ли, хората гласували… ама не както трябва.

Гюнер Тахир: Едрият бизнес бързо се преориентира към Радев (част 1)

Ако има политически оскари, те са за Пеевски и Доган – играят в пълен синхрон, смята Гюнер Тахир

С отпадането на БСП от парламента и на ДПС от властта, българският преход най-сетне приключи.

Росен Желязков беше най-слабият министър председател на България в най-новата ни история. Единствената му конкуренция е Димитър Главчев.

Шефът на ОЛАФ: Разходите за отбрана са „магнит за престъпниците“

Новият директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Петер Клемент предупреди, че превъоръжаването на европейските столици е „магнит“ за престъпниците, привлечени от гигантските суми, влагани в отбранителния сектор.

ОЛАФ получава все повече сигнали за „неправомерни действия в областта на отбраната, особено в изследователски проекти или обществени поръчки“, се посочва в годишния доклад на агенцията.

Искате по-малко стрес?

Годишно клинично проучване показва, че редовните аеробни упражнения могат значително да повлияят нивата на кортизол – основният хормон на стреса в организма.

Ново изследване предполага, че продължителната физическа активност може постепенно да променя биологията на стреса.

