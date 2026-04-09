ДПС сезира Конгреса на САЩ за полицейски натиск преди изборите

Обратното броене за предсрочните парламентарни избори на 19 април започна, а с това от ДПС на санкционирания за корупция по Закона “Магнитски” Делян Пеевски, подадоха пореден сигнал за оказан полицейски натиск в хода предизборната кампания. И то към Правната комисия на Конгреса на САЩ, който приема през ноември-декември 2012 година въпросния глобален закон.

Припомняме, че на 31 март от политическата сила се оплакаха от операциите на полицията пред Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, като представиха действията на МВР като целенасочена кампания срещу свои активисти и местни представители.

Сега от партията са решили да разширят кръга на институциите, до които се жалят, и освен Конгреса на САЩ и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, са сезирали и мисията на ПАСЕ в България за изборите, и комисията ЛИБЕ на Европейския парламент, и неправителствените организации, ангажирани с Щита за демокрацията на ниво Европейски съюз.

В сигналите си от ДПС посочват, че са констатирали редица нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение, незаконосъобразни претърсвания и изземвания, задържане и принуда, психологически натиск и сплашване. По техни данни потърпевшите са над 150 души, станали “жертва” на МВР.

Пред сезираните институции партията поставя под съмнение обективността, безпристрастността и отговорността на органите на МВР.

Припомняме, че вътрешният министър Емил Дечев нееднократно е заявявал, че акциите срещу купения вот са безпристрастни и насочени към всички политически формации, без изключение. В Силистра днес (9 април) той изтъкна, че увеличеният брой сигнали е показател, че хората вярват в работата на органите на реда и очакват техните сигнали да бъдат разглеждани сериозно.