По-здравословна ли е естествената захар?

Все повече хора търсят по-малко преработени подсладители като мед, сироп от фурми или плодови пюрета, но експертите предупреждават: в крайна сметка те пак са захар.

„Метаболитно медът, кленовият сироп, сиропът от фурми и бялата захар действат почти еднакво – дават калории и повишават кръвната захар“, обясняват специалисти по хранене.

Разликата идва най-вече от хранителната стойност. Например фурмите и пастата от фурми съдържат фибри, които забавят усвояването на захарта и са по-благоприятни за организма. За разлика от тях, течните подсладители като меда почти не съдържат фибри.

Някои алтернативи, като сироп от фурми или агаве, имат по-нисък гликемичен индекс, което може да е плюс за хора, следящи кръвната си захар. Въпреки това, допълнителните витамини и минерали в тях са в много малки количества и нямат съществен ефект.

Популярни рецепти като „Snickers с фурми“ могат да са по-добър избор от преработените сладкиши, но не са магическо решение. Най-важно остава цялостното хранене.

Няма „вълшебна“ здравословна захар. Най-добрият подход е умереност и избор на цели храни, които съдържат и фибри, а не само сладост.

