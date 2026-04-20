ГЕРБ-СДС изпреварва ПП-ДБ при над 91% обработени протоколи, показват данните на Централната избирателна комисия от предсрочните парламентарни избори. При 91,68% обработени секционни протоколи „Прогресивна България“ води с 44,69% от вота. Формацията на Румен Радев събира най-много гласове и при вота в чужбина.

На второ място са ГЕРБ-СДС с 13,39%, следвани плътно от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 13,21%. След тях се нареждат ДПС с 6,23%, а петата партия, която влиза в парламента според текущите резултати, е „Възраждане“ с 4,35%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ (3,26%), „Величие“ (3,15%), „БСП – Обединена левица“ (2,99%) и „Сияние“ (2,97%).

С опцията „Не подкрепям никого“ са гласували над 46 000 души.