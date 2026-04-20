Петър Витанов от „Прогресивна България“: Ако бях на мястото на Борисов и Пеевски щях да се притеснявам

Петър Витанов, БСП

Петър Витанов – водач на листата на политическата сила победител на последните избори – „Прогресивна България“ в Перник, бивш евродепутат, излъчен от БСП в периода 2019-2024, коментира в ефира на БНР, че, ако сега е на мястото на Борисов и Пеевски, би се притеснявал. Така той отговори на въпроса за реплика на Румен Радев, който в интервю за Цветанка Ризова обяснил, че докато се изчисти съдебната система, трябва да се продължи с работата по събиране на годни доказателства за действията на Борисов и Пеевски.

Витанов обясни, че не може да говори за това дали трябва да има или не нови арести, но бе категоричен, че трябва да има скъсване с олигархичния модел.

„Похватите на Борисов и Пеевски не трябва да са част от политическия живот на страната“, отбеляза Витанов, като уточни, че всичко, което се прави, трябва да бъде основано на закона и правото, още повече че лидерът на ГЕРБ има своите симпатизанти.

Витанов обясни изборния резултат на „Прогресивна България“ с това, че голяма част от българското общество е очаквало, лелеяло и се е надявало на друг тип управление – управление без Пеевски и Борисов, управление без задкулисие и без олигархичен модел. Той призна, че кандидат-депутатите са усещали енергията, хъса и заряда, които били на исторически нива и дори те очаквали вота да надмине този за Симеон Сакскобургготски през 2001 година.

Витанов подчерта, че подобен избор дава възможност за най-малко политически компромиси, които една партия прави със себе си, със своята програма и с избирателите. Така тя ще понесе самостоятелно своята отговорност и няма да обвинява някой друг за свой неуспех.

Бъдещият депутат отбеляза, че пред „Прогресивна България“ има два важни въпроси – формиранена квалифицирано мнозинство с цел възстановяване на конституционния ред, който бе нарушен и допусна промяна в балансиращата роля на президентската институция. На следващо място Витанов призна, че не е имало разговор с представители на „Прогресивна България“, в който да не е ставало дума за съдебната реформа в посока избор на нов Висш съдебен съвет и нов прокурор.

Искрено съм доволен, че за нас не беше чак толкова важно колко депутати ще имаме, е мислехме за броя на депутатите от ГЕРБ и ДПС, които саботират тези промени, коментира Витанов.

Що се отнася до БСП и нейния резултат, Витанов поздрави Крум Зарков за сизифовските усилия, които е положил за партията. Той уточни, че тя е била в изключително насипно състояние, превърната в инструмент за печелене на пари „от шепа лакеи на Борисов и Пеевски, които оставиха партията с 40 000 – 50 000 души избиратели с развити кадри, изхвърлени от нея„.

На въпрос дали „Прогресивна България“ не си разчиства пътя, за да дойде нейният модел и нейните олигарси, Витанов призна, че подобен тип говорене е било силно застъпено по време на предизборната кампания, но той е било силно спекулативно. Причината – докато Радев е бил президент, той не е упражнявал власт в онези обеми, които са необходими за култивиране на един олигархичен кръг – обясни Витанов. Той добави, че има опит да бяга от подобни неща и заради това бе категоричен, че ако е бил усетил, че има нещо подобно, е щял да алармира и да напусне.

Определи твърдения за „пътя на Копринката“ като опорки. На въпрос за бентлитата и поршетата пред сградите, пред които се провеждаха предизборните срещи, Витанов отговори, че от кампанията се е видяло, че всичко е много прозрачно.

Той коментира като положителен знак това че 80% от дарителите за предизборните кампании са насочили своята лепта към „Прогресивна България“. Даде пример и с писмо от болна възрастна жена от врачанско, която им дарила 20 евро като акт на надежда. Добави и че в Перник, където посрещнали Румен Радев, залата била хладна и тъмна и там го разболели.

Попитан за кадъра от заключителния митинг на „Прогресивна България“, на който се вижда Румен Радев, ръкуващ се с руския президент Владимир Путин на фона на български и руски знамена, Витанов коментира, че се правят опити той да бъде представен като „25-ия кадър“.

Уточни, че това е част от клипче, на което са записани всички онези срещи, които президентът Радев е провеждал със световни и европейски лидери. Попитан дали е възможна подобна среща с Путин, Витанов отговори, че се съмнява. Но добави, че е слушал внимателно и изказванията на испанския премиер Педро Санчес, на италианския министър-председател Джорда Мелони, на германския канцлер Фридрих Мерц, на френския президент Еманюел Макрон и на белгийския министър-председател Барт де Вевер, които апелирали за възстановяване на дипломатическите отношения и диалога с Русия.

В този конктекст Румен Радев не прави изключение и той има една солидна позиция, към която се числят все повече европейски лидери. Твърде оптимистично е обаче да се смята, че България може да бъде медиатор в един такъв процес – за диалог на Европейския съюз с Русия„, коментира Петър Витанов.

