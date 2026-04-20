Шефът на ОЛАФ: Разходите за отбрана са „магнит за престъпниците“

ОЛАФ възстанови 597 милиона евро в бюджета на ЕС

Новият директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Петер Клемент предупреди, че превъоръжаването на европейските столици е „магнит“ за престъпниците, привлечени от гигантските суми, влагани в отбранителния сектор.

ОЛАФ получава все повече сигнали за „неправомерни действия в областта на отбраната, особено в изследователски проекти или обществени поръчки“, се посочва в годишния доклад на агенцията, публикуван днес.

„Ако инвестираме повече в отбраната, ще видите повече измами или повече случаи в отбраната“, твърди Клемент, който пое поста в ОЛАФ през февруари.

„Магнитът за измамниците, магнитът за престъпниците… са самите пари“,

коментира той.

ОЛАФ разследва измами и нередности, свързани с общия бюджет на ЕС, който държавите членки използват за финансиране на нарастващ брой отбранителни проекти, особено след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година. Проектите включват програма на стойност 500 милиона евро за финансиране на боеприпаси, 150 милиарда евро подкрепени от ЕС заеми за отбрана и програма за отбранителната промишленост на стойност 1,5 милиарда евро.

„Тъй като това са пари на европейските граждани и тъй като ОЛАФ е натоварена със задачата да защитава финансовите интереси, ние сме силно ангажирани и сме нащрек“, каза Клемент.

Агенцията отправя препоръки към държавите членки и агенциите на ЕС за възстановяване на средства, свързани с измами.

ОЛАФ е препоръчала възстановяването на почти 600 милиона евро неправомерно използвани средства на ЕС. Разследванията на агенцията са предотвратили неправилното изразходване на допълнителни 18 милиона евро, като с това се укрепва ролята на ОЛАФ като основен пазител на бюджета на ЕС. През годината

ОЛАФ е приключила общо 209 разследвания,

като същевременно е започнала 254 нови разследвания.

В годишния доклад на ОЛАФ се подчертава ангажимента на службата да защитава финансовите интереси на ЕС. С тазгодишния доклад се въвеждат две значителни нововъведения: ОЛАФ формулира препоръки за действия за съответните заинтересовани страни, предназначени да насърчат по-ефективен и координиран подход за борба с измамите и нередностите. В доклада също така се предоставя подробна разбивка на средствата, които са се върнали в бюджета на ЕС благодарение на ОЛАФ през последното десетилетие.

Основни акценти от доклада на ОЛАФ за 2025 г.:

597 милиона евро, препоръчани за възстановяване в бюджета на ЕС

предотвратяване на неправомерното изразходване на 18 милиона евро от бюджета на ЕС

209 приключени разследвания, като към националните органи и органите на ЕС са отправени препоръки за последващи действия

254 нови разследвания, започнати след предварителни анализи от експерти на ОЛАФ

1 142 приключени процедури за подбор

През последното десетилетие в бюджета на ЕС бяха събрани 6,8 милиарда евро, а в резултат на разследванията на ОЛАФ беше предотвратено неправомерното изразходване на 873 милиона евро.

Работата на ОЛАФ през 2025 г. обхвана различни области, включително сложни финансови престъпления, трансгранична незаконна търговия, митнически нарушения и измами в областта на околната среда. Миналогодишните случаи включваха проверки за конфликт на интереси, манипулиране на обществени поръчки и завишени разходи. ОЛАФ също така продължи да разследва заобикалянето на санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус и предостави подкрепа на украинските митнически и правоприлагащи органи, е посочва в доклада.

В първите дни на 2025 г. в резултат на работата на ОЛАФ антимафиоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха

11 души от организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари.

Действията бяха предприети в рамките на специализирана операция, проведена на 13 януари в София и Лом, с участието на служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването бе установено структурирано трайно сдружение от хора на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 година. Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за

дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари,

и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.