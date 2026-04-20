Русия приветства ласкаво заявката на Румен Радев за диалог

След като “Прогресивна България” на Румен Радев спечели предсрочните парламентарни избори на 19 април и по всичко личи, че ще има еднолично мнозинство в парламента, от Москва приветстваха готовността на експрезидента за диалог.

“Разбира се, впечатлени сме от думите на г-н Радев, който спечели изборите, и на няколко други европейски лидери за готовността им да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Въпреки това от Руската федерация смятат, че е рано да се правят заключения за по-широка промяна в позицията на Европа.

“Русия никога не е отхвърляла диалога; напротив, ние търсим диалог, но най-често това не е реципрочно в Европа. Вярваме също, че всякакви съществуващи разногласия, всякакви несъответствия във взаимните интереси, могат и трябва да бъдат разрешени само на масата за преговори”, коментира Песков.

Припомняме, че при закриването на предизборната кампания на “Прогресивна България” бяха излъчени кадри от една от срещите на Радев с руския президент Владимир Путин. А след обявяването на първите прогнозни резултати Румен Радев каза пред журналистите да питат президента на Франция, премиера на Белгия и други европейски лидери, включително и канцлера на Германия, “които заявиха още преди месеци, че този диалог (с Русия) трябва да се върне”.

От Европейската комисия обясниха, че към момента се въздържат от коментар след изборите, тъй като очакват окончателните резултати.