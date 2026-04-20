Китайската Tencent инвестира в казахстанската финтех компания Kaspi.kz

Казахстанската ИТ компания Kaspi.kz обяви, че голяма група инвеститори е купила 6 милиона акции. Сред купувачите са китайската компания Tencent, съоснователят и изпълнителен директор на Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, членове на ръководството и други дългосрочни институционални инвеститори.

Ломтадзе коментира, че инвестицията показва силно доверие в бизнес модела на компанията, който се основава на т.нар. „супер приложение“ – платформа, която събира много услуги на едно място. Той подчертава, че новите инвеститори включват както големи технологични и финансови компании, така и университетски фондове, което според него е знак за стабилност и потенциал за растеж. Kaspi.kz планира да продължи разширяването си, включително извън Казахстан, особено в Турция.

Компанията работи като многофункционално приложение, което комбинира плащания, онлайн пазаруване, доставки, финтех услуги, пътувания и дори държавни услуги. То се използва от над 25 милиона души и се отличава с много висока активност – средно по 77 транзакции на потребител месечно.

В Турция Kaspi.kz притежава и голяма част от платформата Hepsiburada – една от водещите онлайн търговски компании в страната.