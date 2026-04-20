„Прогресивна България“ води с над 44% при 87% обработени протоколи, показват първите официални резултати на Централната избирателна комисия от предсрочния парламентарен вот на 19 април. При 87,23% обработени протоколи от секционните избирателни комисии формацията на Румен Радев получава 44,564% от гласовете.

В 52-рото Народно събрание към момента влизат още „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 13,455%, ГЕРБ-СДС с 13,311%, ДПС с 6,083% и „Възраждане“ с 4,381%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ с 3,251%, „Величие“ с 3,166%, „БСП – Обединена левица“ с 3,009% и „Сияние“ с 3,004% от гласовете.