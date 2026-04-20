Южна Корея и Индия се стремят към разширяване на икономическото партньорство

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Южна Корея и Индия се стремят към рязко разширяване на икономическото партньорство

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон пристига в Ню Делхи за среща с премиера на Индия Нарендра Моди, като основната цел е значително задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни.

Това е първото държавно посещение на южнокорейски президент в Индия от осем години насам, отбелязва Ройтерс.

Сеул и Ню Делхи планират да актуализират Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство с цел почти удвояване на търговския обмен — до 50 милиарда долара до 2030 г., спрямо около 25,7 милиарда долара през миналата година. Ключови области за сътрудничество включват корабостроенето, финансите, изкуствения интелект и отбраната.

Енергийната сигурност също е във фокуса на разговорите. Неотдавна Южна Корея е отправила искане към Индия за увеличаване на доставките на нафта с цел смекчаване на евентуални сътресения, свързани с Близкия изток. Индия е осигурила около 8% от вноса на този ресурс за Южна Корея през миналата година.

Четете още: Унгария очаква да получи до 35 млрд. евро от различни фондове и бюджета на ЕС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.