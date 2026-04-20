Южна Корея и Индия се стремят към разширяване на икономическото партньорство

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон пристига в Ню Делхи за среща с премиера на Индия Нарендра Моди, като основната цел е значително задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни.

Това е първото държавно посещение на южнокорейски президент в Индия от осем години насам, отбелязва Ройтерс.

Сеул и Ню Делхи планират да актуализират Споразумението за всеобхватно икономическо партньорство с цел почти удвояване на търговския обмен — до 50 милиарда долара до 2030 г., спрямо около 25,7 милиарда долара през миналата година. Ключови области за сътрудничество включват корабостроенето, финансите, изкуствения интелект и отбраната.

Енергийната сигурност също е във фокуса на разговорите. Неотдавна Южна Корея е отправила искане към Индия за увеличаване на доставките на нафта с цел смекчаване на евентуални сътресения, свързани с Близкия изток. Индия е осигурила около 8% от вноса на този ресурс за Южна Корея през миналата година.

Четете още: Унгария очаква да получи до 35 млрд. евро от различни фондове и бюджета на ЕС