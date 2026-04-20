Свободата вече не е „можем ли“, а „какво избрахме“, заяви Гюров

„Свободата вече не е въпрос на „можем ли“, а „какво избрахме“. Това написа във Фейсбук служебният премиер Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Той подчерта, че преди век и половина българските революционери са въставали, за да осигурят правото на избор на бъдещите поколения. „Днес ние го имаме. И го упражнихме“, посочи премиерът.

Според него свободата не е еднократен акт, а постоянна отговорност. „Тя е необходимост да останем будни, да мислим, да бдим и да не мълчим, ако се наложи да защитаваме свободата си“, допълни той.

В края на посланието си той отдаде почит към героите от Априлското въстание.

Към публикацията е приложено и видео, в което министър-председателят рецитира писмо на Христо Ботев до негови съратници.