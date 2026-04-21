Антимафиоти са спипали 12 педофила, сред тях и лекар-педиатър

Антимафиоти заловиха мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни. Арестът е извършен при акция на 16 април, под надзора на Софийската районна прокуратура.

В иззето мобилно устройство на педофила са открити над 6 000 изображения и над 300 видеоматериала. При проверките е установено, че задържаният е участвал в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо две години е член, под чужда самоличност, на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения.

От началото на 2026 година са проведени 13 специализирани операции и са задържани 12 души по линия на детската порнография, сочат данни на дирекция „Киберпрестъпност“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Справката на ГДБОП показва ръст на престъпленията , свързани с детска порнография, както и че антимафиотите се справят успешно с тази тенденция. Близо три хиляди файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация, са били свалени от интернет след намесата на българските антимафиоти. Сред установените извършители е чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната, както и лекар – педиатър. Файловете са разпространявани в популярно сред тинейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

За сравнение през 2025 година са проведени 44 специализирани операции, образувани са 45 досъдебни производства и са премахнати близо 80 хиляди файла.

През април 2025 г. служители на ГДБОП заедно с техни колеги от 38 държави разбиха една от най-големите платформи за детска порнография в света „Кидфликс“ (Kidflix). Тогава бе установено, че близо два милиона потребители от цял свят са влизали в платформата между април 2022 г. и март 2025 г.