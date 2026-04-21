Гуцанов призова Крум Зарков незабавно да си подаде оставката

Членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов призова лидера на партията Крум Зарков да подаде незабавно оставка, като го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането им от парламента. Гуцанов направи това с пост във „Фейсбук“ в деня, в който се очаква Зарков да събере Изпълнителното бюро на левицата.

По думите на бившия социален министър 135-годишната партия не просто е била оставена на произвола на съдбата, а е била съкрушена, съсипана, употребена и обезличена.

Сред причините за това той изрежда „пречупения гръбнак на цели партийни организации, които силово бяха подчинени на едноличната воля на новото ръководство, непознати лица в изборните листи, подменени послания, които нямат нищо общо със социалистите и със социалистическата партия и идея„.

Гуцанов твърди, че всичко това е било направено от новоизбрания председател Крум Зарков, който по думите му взима решения от тяхно име и за тяхна сметка.

„Изгонихме от листите убедени социалисти и другари, а други, които бяха част от кабинета „Желязков“ приласкахме и сложихме на предни позиции“, пише той.

Гуцанов добавя, че ръководството на партията е намерило единствено време в „тази бездарна кампания да изтегли кредит и да заложи нашето общо имущество“. „С ясното съзнание, че не може да изплати тези дългове, защото се явихме като коалиция и оставаме дори без държавна субсидия“, подчертава той.

Председателят на БСП събира днес тясното ръководство на партията – Изпълнителното бюро. Още в изборната нощ той обяви, че ще поеме отговорност за резултатите, макар тогава те да не бяха известни.

Зарков оглави левицата на 8 февруари 2026 г., след като предшественика му Атанас Зафиров подаде оставка под натиск от партията. Той беше избран на конгрес в конкуренция с Борислав Гуцанов и Руси Статков, като Зарков събра 416 гласа, Гуцанов – 302, а Статков – 3 гласа.