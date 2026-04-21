Министър Трайчо Трайков ще открие конференцията Energy of Tomorrow 2026

Бъдещето на енергетиката – на фокус в Energy of Tomorrow 2026 на 21 април

Конференцията Energy of Tomorrow 2026 ще се проведе за четвърти път на 21 април, вторник, в „Интер Експо Център“ в София. Събитието започва в 11:00 ч., съобщиха организаторите от Investor.bg. Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще открие конференцията Energy of Tomorrow 2026. В рамките на откриващия разговор енергийният министър ще очертае предизвикателствата пред българската енергетика в контекста на кризата в Близкия изток и променящата се геополитическа среда.

Към експертната дискусия в първия панел ще се присъедини и заместник-министър Ива Петрова. Обсъждането ще се фокусира върху актуалната рамка на енергийната политика, развитието на пазара и ролята на институциите в процеса на енергийна трансформация.

Energy of Tomorrow ще фокусира вниманието на бизнеса върху темите за производство, съхранение и ефективното използване на зелената енергия. Въпросът за съхранението на зелената енергия се превръща във водещ за развитието на сектора.

През 2026 година Energy of Tomorrow ще предложи много повече съдържание,

повече време за networking, повече гост-лектори и по-богата програма в рамките на целодневно бизнес събитие.

Зелена енергия - ВЕИ - зелен преход

Темите на фокус в четвъртото издание на специализираното събитие ще бъдат насочени към производството и съхранението на зелена енергия, възможностите за енергийна ефективност, технологичните иновации в сектора, електромобилност, успешните практики в създаването на енергия за собствени бизнес нужди.

Основни акценти в програмата на Energy of Tomorrow:

  • Съхранение на зелена енергия
  • Регулации
  • Енергийна ефективност
  • Технологии и решения за производството на зелена енергия
  • Вятърна и слънчева енергия
  • Е-мобилити, зарядни станции, мрежи и автомобили

В конференцията ще участват представители на бизнеса, институциите и енергийния сектор. 

