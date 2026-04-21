Само един сигнал е регистриран за чужда намеса в изборите в България, съобщи Нейнски

Единственият регистриран у нас сигнал за чужда намеса по време на изборите е препечатване на статия от кремълския пропаганден сайт Russia Today, съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която участва в заседание на Съвет „Външни работи“ в Люксембург:

„Единственото, което у нас беше регистрирано, беше препечатване от Russia Today, което се тиражираше в посока, че ЕК и ЕС се месят в изборите в България. И тука ще ми позволите моя коментар – когато България е част от един съюз и отношенията на съюзниците не са намеса, защото ще излезе, че и споделянето на информация със съюзниците е намеса. Така че изобщо не може по този начин да се коментира. Тази информация, препечатана, целеше дискредитиране на хората, които защитават европейската кауза“, каза тя.

Българското правителство събира информациите за чужда намеса от открити източници. Данните се предоставят на председателя на Народното събрание и на президента.

„Българските служби са тези, които провеждат разследвания на тези данни“, заключи Нейнски.