Зеленски се оплака, че Уиткоф и Къшнър пoсещават Москва, но не и Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отправи критики към пратениците на американския лидер Доналд Тръмп за повтарящите им се посещения в Москва за срещи с Владимир Путин. Той определи като „неуважително“ обстоятелството, че същите тези дипломати нито веднъж не са били в Киев, предаде в. „Индипендънт“.

Стив Уиткоф, бивш магнат в сферата на недвижимите имоти, преминал на дипломатическо поприще, и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, многократно са пътували до руската столица и са се срещали с Путин, последно през януари.

През декември разговорите им с руския държавен глава са продължили четири часа, след което американските пратеници са разгледали Москва.

Уиткоф и Къшнър все още не са посещавали Украйна,

а контактите им с украинска делегация до момента са се случвали единствено в Маями.

„Неуважително е да идваш в Москва, но не и в Киев – просто е неуважително. Разбирам, че имаме сложна логистика. Ако не желаят, можем да се срещнем и в трети държави“, заяви Зеленски.

Междувременно Европейският съюз изглежда близо до одобрението на заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна. Напускащият поста си унгарски премиер Виктор Орбан даде сигнал, че ще свали ветото си върху мярката веднага щом Киев възстанови работата на ключов петролопровод.

Според предварителни данни, тръбопроводът „Дружба“ може да бъде пуснат отново в експлоатация още днес. От Русия пък обявиха, че са готови да подават отново петрол по това трасе.