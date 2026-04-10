Санкциите срещу Русия бяха облекчени, за да може да продаде активи на „Лукойл“ в България и Румъния, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски предположи, че Русия може да е настоявала за облекчаване на петролните санкции, за да продаде европейските активи на „Лукойл“, съобщава „Укринформ“.

Той заяви, че очаква пълните санкции върху руския петрол да бъдат възстановени след събитията в Близкия изток.

„Сега виждаме как в Близкия изток и Персийския залив се заражда прекратяване на огъня. Чакам санкциите върху руския петрол да бъдат напълно възстановени, както бяха преди. В противен случай всеки ден ще се засилва убеждението ми, че това е руска игра – използване на удобен претекст за отмяна на санкциите върху енергийните ресурси и получаване на възможността да се продават активите на „Лукойл“. Нашата оценка беше, че ако пълните санкции останат в сила още шест месеца до година, те ще фалират„, отбеляза Зеленски.

Според него проблемът засяга около 20 съоръжения, включително рафинерии в Румъния и България, които или са неизползвани, или чиито приходи не достигат до Русия.

„Вярвам, че санкциите бяха облекчени, отчасти, за да се позволи на Русия да продаде тези активи. Ако този анализ е неправилен, отново ще видим силни санкции, наложени на руските енергийни ресурси, тъй като именно приходите от енергия финансират тяхната война – война, за чието прекратяване всички трябва да помогнат“, изтъкна Зеленски.

На 22 октомври 2025 г. Съединените щати наложиха санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“, позовавайки се на липсата на истински ангажимент на Русия към мирния процес, насочен към прекратяване на войната в Украйна.

След санкциите на САЩ, в края на октомври „Лукойл“ започна да разглежда оферти от потенциални купувачи за международните си активи.

В началото на януари бе съобщено, че Chevron Corporation и Quantum Energy Partners ще обединят сили, за да придобият международните активи на „Лукойл“.

През декември саудитската Midad Energy се очерта като един от ключовите претенденти за закупуване на чуждестранните активи на санкционирания руски петролен гигант.