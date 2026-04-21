Георги Кандев заслужава шанс да довърши започнатото, заяви Йотова

Президентът Илияна Йотова даде висока оценка на главния секретар на МВР Георги Кандев и заяви, че той заслужава шанс да продължи работата си. По думите ѝ, макар и временно изпълняващ длъжността, Кандев се справя добре, а решението за бъдещето му ще бъде в ръцете на новото правителство и вътрешния министър. „Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да довърши това, което е започнал“, посочи държавният глава.

Йотова коментира и процедурите по свикването на новото Народно събрание, като отбеляза, че очаква решението на Централна избирателна комисия и поименния списък на депутатите в най-кратки срокове.

Тя изрази надежда новото мнозинство да предприеме добре обмислена съдебна реформа, съобразена с мнението на юридическата общност.