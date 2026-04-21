Иран многократно е нарушавал примирието със САЩ, заяви Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл”, че Иран многократно е нарушавал примирието. Американският държавен глава обаче не даде повече подробности. Неговият пост идва на фона на изтичащото примирие между САЩ и Иран. То предстои да приключи утре – в 20:00 часа (03:00 часа, в четвъртък българско време).

Няма потвърждение от американска страна, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще пътува до Пакистан. Иранската държавна телевизия съобщи, че „никаква делегация” няма да заминава, като отбеляза, че Техеран очаква промяна в поведението на САЩ.

Припомняме, че САЩ и Иран се споразумяха за временно двуседмично прекратяване на огъня, докато водят преговори за цялостен край на войната. На 11 април делегации на двете страни се срещнаха в Пакистан, за да обсъдят условия за прекратяване на конфликта, но в крайна сметка не постигнаха мирно споразумение.

Към момента изгледите за нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран остават несигурни.

Иранският главен преговарящ и председател на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви, че Ислямската република няма да преговаря под натиск, а Тръмп отправи противоречиви послания за бъдещия развой на войната с Иран. Американският държавен глава дори отбеляза, че САЩ са готови за военни действия, като не желаят да удължават срока на примирието с Техеран, предаде AP.

“Не искам да го правя. Не разполагаме с толкова време”, допълни Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.

Сред темите, извън войната в Близкия изток, които тази седмица ангажират Доналд Тръмп, е инициативата, при която той, заедно с много от своите водещи християнски поддръжници и ключови фигури от Републиканската партия, ще участва в продължително публично четене на Библията в рамките на събитие, посветено на честването на 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на Съединените щати.