Министерството на финансите продаде петгодишни ДЦК за 150 млн. евро при лихва от 3.33%

облигации дългово финансиране дълг

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 28 януари 2031 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от централната банка.

Министерството на финансите преотвори тази емисия държавни ценни книжа, която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 година. Тя е деноминирана в евро и с годишен лихвен купон от 2.75 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения на 20 април аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3.33 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 224.1 млн. евро, 

в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 4 100 000 евро. Това съответства на коефициент на покритие от 1.49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 68 базисни точки. 

Датата на плащане за одобреното количество е 22 април. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.16 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, 

България успешно пласира облигации за над 7 млрд. евро на международните пазари
бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 4 100 000 евро.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от Българската народна банка.

Още от категорията..

Последни новини

Подкаст

Параграф 22

