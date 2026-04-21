Изборните протоколи влизат за повторна проверка

Всички районни избирателни комисии трябва да предоставят на ЦИК днес протоколите на секционните комисии с резултатите от неделния вот за повторна проверка.

До четвъртък ЦИК ще оповести резултатите от предсрочните парламентарни избори, включително разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по избирателни райони между петте формации, преминали 4-процентната бариера.

До неделя ще бъде обявен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.

В понеделник президентът Илияна Йотова заяви, че новият парламент вероятно ще бъде свикан следващата седмица.