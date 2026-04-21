Pernod Ricard се подготвя за първично публично предлагане на борсата в Индия

Производителят на Absolut и Chivas Regal,Pernod Ricard, е започнал работа по потенциално първично публично предлагане на своите фирмени книжа в Индия, според източници, запознати с въпроса.

По предварителна информация подготовката вече е започнала. Индийското подразделение Pernod Ricard India Pvt. Ltd. работи с инвестиционната банка Goldman Sachs Group и адвокатската кантора Cyril Amarchand Mangaldas. Очаква се скоро да бъдат избрани официални консултанти и процесът да навлезе в следващ етап.

Засега обаче нищо не е решено окончателно. Обсъжданията продължават и е възможно плановете да се променят, включително кога да се случи самата първична публична оферта. От компанията също казват, че на този етап няма взето конкретно решение.

Ако борсовата регистрация стане факт, Pernod Ricard ще се нареди до други големи международни компании, които напоследък излизат на индийската борса, като Hyundai Motor India Ltd. и LG Electronics India Ltd.. От началото на годината пазарът на първични публични емисии в Индия е привлякъл около 2.9 млрд. долара.

Индия е ключов пазар за компанията – най-големият по обем продажби и вторият по стойност. Там тя има над 1500 служители и 24 производствени бази, а сред марките ѝ са Jameson Irish Whiskey, Ballantine’s и The Glenlivet.

През миналата година компанията продаде и част от бизнеса си в Индия – марката Imperial Blue – на Tilaknagar Industries Ltd. за грубо 41.5 млрд. рупии (около 446 млн. долара).