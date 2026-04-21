Борисов оправда краха на партията си на изборите с дружбата на ГЕРБ с ДПС и ПП-ДБ

„Когато сме опозиция, нямаме никакви зависимости, където работихме с ДПС, претърпяхме крах – Разград, Търговище нямаме избран депутат. Дружбата ни с ДПС донесе отлив от 100 000 гласа и дружбата ни с „Продължаваме промяната-Демократична България“ – с още 100 000 гласа, затова е този резултат“. Това каза на първи брифинг след изборите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се опита да оправдае изборния резултат на партията си.

Той обаче добави, че не съжалява за дружбата си с ДПС на Пеевски, защото иначе България нямало да влезе в еврозоната.

Водачът на герберите заяви, че няма намерение на подава оставка, тъй като именно сега трябвало да изведе партията.

„При този резултат можем да пожелаем на Румен Радев успех и добрите му намерения да се сбъднат – сега имаме абсолютно еднолично управление и всички добри намерения на това управление могат да се сбъднат без никой да им пречи. Като се има предвид, че Радев си има президент, Конституционен съд, добрите му идеи може да станат факт“, коментира още Борисов.

Според него Радев е постъпил много хитро и умно като се е обявил срещу всички, за да махне пасивите от себе си и да спечели. „Народът си избра вожд и той трябва да ги води. Ние от 20 години се занимаваме с това, желая му след 20 години да е втори, като нас сега“, добави водачът на герберите.

На свой ред Живко Тодоров, кмет на Стара Загора и член на ръководството на ГЕРБ, заяви, че партията трябва да запази своя десен и антикорупционен профил и да избегне безпринципни коалиции след изборите на 19 април. Той подчерта, че ГЕРБ ще продължи да подкрепя борбата срещу купения вот и ще се противопоставя на подобни практики. Освен това, Тодоров добави, че партията ще търси сътрудничество с други десни формации както в парламента, така и извън него.

„Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция. Връщане към център-дясно, което включва и курс към бюджетна консолидация. Не можем да си позволим живот на кредит, който да плащат нашите деца. Всичко, свързано с бюджетната политика и образованието, остава наш приоритет. Планираме да играем ролята на конструктивна опозиция – няма да се занимаваме с дребни заяждания, а ще подкрепяме всяка добра идея“, коментира Томислав Дончев.