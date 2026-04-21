РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Министърът на труда на САЩ Лори Чавес-ДеРемер е подала оставка

Лори Чавес-ДеРемер

Министърът на труда на САЩ Лори Чавес-ДеРемер е подала оставка, обяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг. Тя ще се присъедини към частния сектор. Въпреки че Чунг благодари на служителката за отличната ѝ работа, уволнението ѝ последва множество обвинения в злоупотреба с власт.

Ню Йорк Таймс“ съобщи, че главният инспектор на Министерството на труда разследва министър Лори Чавес-ДеРемер. В жалба, подадена до главния инспектор, се твърди, че тя е принуждавала подчинените си да фалшифицират документи, за да летят на лични пътувания за сметка на правителството. В документа се посочва също, че е държала запас от алкохол в офиса си, който редовно е консумирала по време на работно време. Тя е обвинена и в неподходяща връзка с член на личната си охрана и в съмнителна кореспонденция с подчинените си. Най-малко четирима служители на министерството са били отстранени от работа след началото на разследването.

Заместник-министърът Кийт Сондерлинг ще стане изпълняващ длъжността министър на труда.

В изявлението на Белия дом се отбелязва, че Лори Чавес-ДеРемер „е свършила феноменална работа в ролята си, защитавайки американските работници, насърчавайки справедливи трудови практики и помагайки на американците да придобият допълнителни умения, за да подобрят живота си“.

Прави впечатление и това, че при предишните уволнения, те бяха оповестявани от президента Тръмп, например на главния прокурор Пам Бонди. А сега това прави служител от администрацията в Белия дом

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.