Министърът на труда на САЩ Лори Чавес-ДеРемер е подала оставка, обяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг. Тя ще се присъедини към частния сектор. Въпреки че Чунг благодари на служителката за отличната ѝ работа, уволнението ѝ последва множество обвинения в злоупотреба с власт.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи, че главният инспектор на Министерството на труда разследва министър Лори Чавес-ДеРемер. В жалба, подадена до главния инспектор, се твърди, че тя е принуждавала подчинените си да фалшифицират документи, за да летят на лични пътувания за сметка на правителството. В документа се посочва също, че е държала запас от алкохол в офиса си, който редовно е консумирала по време на работно време. Тя е обвинена и в неподходяща връзка с член на личната си охрана и в съмнителна кореспонденция с подчинените си. Най-малко четирима служители на министерството са били отстранени от работа след началото на разследването.

Заместник-министърът Кийт Сондерлинг ще стане изпълняващ длъжността министър на труда.

В изявлението на Белия дом се отбелязва, че Лори Чавес-ДеРемер „е свършила феноменална работа в ролята си, защитавайки американските работници, насърчавайки справедливи трудови практики и помагайки на американците да придобият допълнителни умения, за да подобрят живота си“.

Прави впечатление и това, че при предишните уволнения, те бяха оповестявани от президента Тръмп, например на главния прокурор Пам Бонди. А сега това прави служител от администрацията в Белия дом