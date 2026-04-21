Конституционният съдия Атанас Семов представи в Медицинския университет в Плевен книга за Априлското въстание

Конституционният съдия Атанас Семов представи в Медицинския университет в Плевен книгата си „150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват“ и филма, създаден по негов сценарий за гласа на основателите на Новоселската република – „Девет глътки свобода“. Книгата е създадена по повод настоящата годишнина и е написана в стила на художествената документалистика, съобщи БТА.

В нея са пресъздадени 150 истории на герои-участници във въстанието от Търновския и Врачанския революционен окръг, представени от първо лице. За създаването на сборника са търсени 150 истории на малко известни революционни дейци. Включени са обаче и историите на известни имена като Матей Преображенски, Цанко Дюстабанов и Баба Тонка.

Преди да започне представянето на книгата петокласниците Борислав Ганчев и Никола Росенов от Основно училище „Валери Петров“ рецитираха стихотворението на Иван Вазов „Възпоминания от Батак“. След това проф. Атанас Семов започна с обяснението, че героите в книгата му са заможни, образовани, успели хора, които жертват всичко, включително живота си, за един свят национален идеал – освобождението на отечеството, свободна и независима България, какъвто е и заветът на Васил Левски.

Присъстващите на представянето бяха приветствани от ректора на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров. Той бе категоричен, че 150-годишната от Априлското въстание трябва да има много широк отзвук в обществото, защото този акт трябва да се помни. Няколко хиляди смели хора от всички прослойки решават гордо да застанат срещу Османската империя и да повярват в смелата мечта България да бъде свободна, да я има на картата на Европа.

Професор Димитров добави, че ако се направи паралел с революциите в медицината ще стане ясно, че и там не мнозинството дава ход на промяната – правят го малцина, които са имали смелостта и чиито имена се цитират и пишат в учебниците.

Към аудиторията се обърна и член-кореспондент проф. Славчо Томов. Той припомни думите, че общество без историческа памет, е като дърво без корен. Първата голяма буря, която премине, може да го събори. А паметта за Априлското въстание е един от тези дълбоки корени. Член-кор. Томов разказа как е бил удивен от факта, че ядрото на въстанието са били хора заможни, които са имали какво да губят. Те са въстанали не за физическата си свобода, а за нещо много по-важно – за духовната свобода.

Член-кор. Атанас Семов отбеляза, че българският национален дух е не просто жив, а много жаден за историческа памет и историческа истина, както и за достоен път напред.

„Най-смисленото послание на книгата е, че щом преди 150 години и след пет века зловеща турска тирания нашите предци са могли да покажат такова достойнство, такава чест, такова мъжество, такъв идеализъм и такава саможертва, за да оставят след себе си свободна българска земя и път за развитие на българския народ, то и ние сме длъжни да можем да го направим„, призна конституционният съдия.

На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет в Плевен Иван Малкодански, заместник-кметът на общината Паулина Кирова, председателят на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика“ в Общинския съвет проф. д-р Бисер Борисов, председателят на Постоянната комисия по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност“ Димо Дешев, академичните ръководства на Медицинския университет и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, ръководството на Университетската болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“, представители на Регионалното управление на образованието, директори на училища, представители на Регионалния исторически музей, курсанти, студенти, ученици и граждани. Сред гостите бяха и кметът на община Априлци Тихомир Кукенски и Иван Кънчев от издателство „Българска история“.

Събитието се осъществява под патронажа на президента Илияна Йотова и е част от националната инициатива на БАН и Академичния организационен комитет за отбелязване на юбилея под мотото: „150 години Априлско въстание: Памет, единение, бъдеще“.