Външните министри от Евросъюза обсъдиха в Люксембург събитията в Близкия изток и продължаващата подкрепа за Украйна.

Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че утре се очакват положителни решения за заема за Украйна от 90 милиарда евро.

Отиващият си унгарски националистически лидер Виктор Орбан беше блокирал парите като средство за натиск в конфликта с Украйна относно повредения нефтопровод „Дружба“, по който се транспортира руски нефт.

Държавите-членки на ЕС трябва да одобрят единодушно изменение в бюджета на блока, за да може заемът от 90 милиарда евро за Украйна да бъде отпуснат.

Срещата на посланиците на страните членки в Евросъюза в сряда ще потвърди консенсуса, преди да бъде стартирана писмена процедура за окончателно приемане.

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви, че Брюксел очаква да започне отпускането на заема през май или в началото на юни – дори ако се наложи да изчака новото унгарско правителство.

„Утре очакваме положително развитие по заема от 90 млрд. евро. Украйна наистина се нуждае от него. Това също е знак, че Русия не може да надделее над Украйна и е особено важно в момента“, заяви Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас.

По време на срещата на външните министри от Евросъюза в Люксембург служебният министър на външните работи Надежда Нейнски призова за общи позиции на Европейския съюз и НАТО по отношение на ситуацията в Близкия Изток и Украйна. Там тя подчерта, че ЕС все още трябва да изпълни ангажиментите си по 20-ия пакет санкции срещу Русия и заема в подкрепа на Украйна.