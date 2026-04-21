РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Валдис Домбровскис очаква отпускането на заема за Украйна да започне през май

Външните министри от Евросъюза обсъдиха в Люксембург събитията в Близкия изток и продължаващата подкрепа за Украйна.

Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че утре се очакват положителни решения за заема за Украйна от 90 милиарда евро.

Отиващият си унгарски националистически лидер Виктор Орбан беше блокирал парите като средство за натиск в конфликта с Украйна относно повредения нефтопровод „Дружба“, по който се транспортира руски нефт.

Държавите-членки на ЕС трябва да одобрят единодушно изменение в бюджета на блока, за да може заемът от 90 милиарда евро за Украйна да бъде отпуснат.

Срещата на посланиците на страните членки в Евросъюза в сряда ще потвърди консенсуса, преди да бъде стартирана писмена процедура за окончателно приемане.

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви, че Брюксел очаква да започне отпускането на заема през май или в началото на юни – дори ако се наложи да изчака новото унгарско правителство.

„Утре очакваме положително развитие по заема от 90 млрд. евро. Украйна наистина се нуждае от него. Това също е знак, че Русия не може да надделее над Украйна и е особено важно в момента“, заяви Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас.

По време на срещата на външните министри от Евросъюза в Люксембург служебният министър на външните работи Надежда Нейнски призова за общи позиции на Европейския съюз и НАТО по отношение на ситуацията в Близкия Изток и Украйна. Там тя подчерта, че ЕС все още трябва да изпълни ангажиментите си по 20-ия пакет санкции срещу Русия и заема в подкрепа на Украйна. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.