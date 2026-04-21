Тренировъчните планове на ИИ може да се окажат ахилесова пета на бегачите

„Опасни“ тренировъчни планове на ИИ могат да се окажат ахилесовата пета на бегачите

Хората, които плащат за приложения, използващи ChatGPT или други генеративни ИИ услуги, получават ежедневни съвети за подготовка. Това им създава илюзията за индивидуален план, разграфен до деня на състезанието.

ChatGPT и приложението Runna стават все по-популярни фитнес помощници, но професионални треньори и диетолози предупреждават, че тази тенденция може да бъде рискована.

Крис Бийвърс, професионален фитнес треньор, обяснява, че тези планове са „базирани на осреднени данни за това, което ИИ смята за най-добро“, но в тях липсва „постоянна обратна връзка“ на седмична база.

„ИИ може да направи програмата излишно сложна, притискайки хората да дават максимални усилия. В действителност най-доброто решение за тях често е просто да намалят интензивността, за да избегнат травми и реално да успеят да финишират в маратона“, казва Бийвърс, основател на онлайн платформата Father Fit.

Много бегачи на дълги разстояния вече разчитат на приложението Runna, което предоставя тренировъчни указания, генерирани от алгоритми, съобразени с целите на потребителя. Според Бийвърс обаче, един от основните недостатъци на ИИ е липсата на емоционална отчетност.

„Когато разчиташ само на алгоритъм, е много по-лесно да се откажеш. Той ще ти даде спокоен и неутрален отговор,“ казва той. „Когато обаче трябва да се отчетеш пред реален човек, има емоционална ангажираност – не искаш да разочароваш треньора си.“

В социални мрежи като TikTok все повече фитнес инфлуенсъри споделят, че са получили травми, следвайки планове от ChatGPT или Runna. Ник Бърнърс-Прайс, основател на 4D Fitness, предупреждава, че рискът е най-голям за начинаещите.

„Правилната биомеханика е ключът към това да достигнете до стартовата линия и да финиширате в добро здраве. Ако нямаш достъп до сложна система в спортна лаборатория, ИИ не може да анализира как се движиш. Неправилната техника води до контузии много бързо.“

Диетолозите също изразяват опасения. Ела Раен-Престес Бътлър от Fitbakes отбелязва, че ИИ често дава универсални формули за хранене, които не отчитат индивидуалните особености на организма.

„Ако консумирате твърде много въглехидрати наведнъж, ще имате резки колебания в кръвната захар. Преди се шегувахме с ‘Доктор Google’, а сега се появи ‘Доктор ChatGPT’ – и това може да бъде опасно,“ предупреждава тя.

Не всички са толкова критични. София Парвизий Уейн, съосновател на услугата за психично здраве Kanjo, смята, че ИИ платформите не са непременно опасни, а просто „непълни“. Според нея човешката преценка трябва да остане водеща: „Ако си с махмурлук или просто не се чувстваш добре, трябва да имаш самосъзнанието да пропуснеш тренировката, независимо какво казва приложението.“

От компанията Runna коментират: „Нашите планове се създават от опитни треньори въз основа на доказани принципи. Алгоритъмът просто ги адаптира към всеки бегач според неговия напредък и обратна връзка. Бягането на дълги разстояния е спорт с високо натоварване и рискът от контузии никога не може да бъде елиминиран напълно – той зависи от фактори като сън, хранене, стрес и предишни травми.“

