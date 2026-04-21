Хората бяха повече от схемите на изборите, обобщи изборите Гюров

„Хората бяха повече от схемите на изборите“. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в равносметка за вота, публикувана във Фейсбук.

По думите му, правителството е изпълнило основната си мисия – да осигури честни избори, въпреки опитите за натиск чрез фалшиви новини и т.нар. медии бухалки. Той подчерта, че това се вижда както в избирателната активност, така и в нивото на доверие.

Гюров отбеляза, че 200% повече подадени сигнали за нарушения са знак за засилен обществен контрол и доверие в институциите. Според него честността на изборите е била потвърдена и от международни наблюдатели като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарна асамблея на Съвета на Европа.

Премиерът отправи критики към прокуратурата, като заяви, че значителна част от разследванията на МВР за изборни нарушения са срещнали пречки. 72 кандидати с имунитет са били уличени като участници в схеми за купуване на гласове, но няма свалени имунитети.

В заключение Гюров призова политическите партии да насочат усилията си към съставяне на управление и вземане на решения, вместо към предизборна реторика.