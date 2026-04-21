Хората бяха повече от схемите на изборите, обобщи изборите Гюров

Хората бяха повече от схемите на изборите, обобщи изборите Гюров

„Хората бяха повече от схемите на изборите“. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в равносметка за вота, публикувана във Фейсбук.

По думите му, правителството е изпълнило основната си мисия – да осигури честни избори, въпреки опитите за натиск чрез фалшиви новини и т.нар. медии бухалки. Той подчерта, че това се вижда както в избирателната активност, така и в нивото на доверие.

Гюров отбеляза, че 200% повече подадени сигнали за нарушения са знак за засилен обществен контрол и доверие в институциите. Според него честността на изборите е била потвърдена и от международни наблюдатели като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарна асамблея на Съвета на Европа.

Премиерът отправи критики към прокуратурата, като заяви, че значителна част от разследванията на МВР за изборни нарушения са срещнали пречки. 72 кандидати с имунитет са били уличени като участници в схеми за купуване на гласове, но няма свалени имунитети.

В заключение Гюров призова политическите партии да насочат усилията си към съставяне на управление и вземане на решения, вместо към предизборна реторика.

