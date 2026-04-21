По-здравословна ли е тиквичката от другите тикви?

Можете да разчитате на изобилие от тикви както през зимата, така и през лятото, когато различни видове от този плод са в сезон – сред тях е и винаги популярната тиквичка.

Тиквичката е универсален избор, който се предлага в различни форми, размери и цветове. С ядлива кора и семки, този евтин плод има високо съдържание на вода, което го прави идеален за хидратация, казва регистрираният диетолог Ерин Палински-Уейд. Освен това е нискокалорична и не съдържа наситени мазнини, натрий и холестерол – което я прави подходяща за хора, които искат да понижат кръвното налягане или да подобрят общото си здраве. Тя дори съперничи на морковите по отношение на ползите за зрението.

Въпреки че съдържа много от същите витамини и макронутриенти като повечето тикви, хранителният профил на тиквичката я прави достатъчно различна, за да се разглежда отделно.

Какво е тиквичка?

Тиквичката е (обикновено) зелен вид лятна тиква. Състои се предимно от вода, което определя теглото ѝ, нежния ѝ вкус и плътната ѝ текстура. Може да се консумира сурова, печена, грилована, задушена или сотирана. Макар че може да достигне големи размери, най-вкусни обикновено са малките и средните тиквички.

Какво е тиква?

Тиквата е плод (защото съдържа семена и произлиза от цветната част на растението), но обикновено се използва като зеленчук заради по-неутралния си вкус. Тиквите се делят на два основни вида според сезона: летни и зимни/есенни.

Летни тикви , включително тиквичките, обикновено имат лъскава и хрупкава кора. Те се берат, докато са още незрели, така че семките им са ядливи. Полезни са за сърдечното здраве и намаляват оксидативния стрес. Други летни видове са чайот, crookneck, pattypan и tatume.

, включително тиквичките, обикновено имат лъскава и хрупкава кора. Те се берат, докато са още незрели, така че семките им са ядливи. Полезни са за сърдечното здраве и намаляват оксидативния стрес. Други летни видове са чайот, crookneck, pattypan и tatume. Зимни тикви са по-плътни и нишестени заради по-високото съдържание на въглехидрати. Видове като тиква (pumpkin), delicata и butternut имат по-твърда кора, зрели семена и могат да се съхраняват с месеци.

Хранителна стойност на тиквичката (1 средна)

33 калории

2 г протеин

6 г въглехидрати

2 г фибри

1 г мазнини

5 г захари

Хранителна стойност на лятна тиква (1 средна)

31 калории

2 г протеин

7 г въглехидрати

2 г фибри

0 г мазнини

4 г захари

Хранителна стойност на зимна тиква (1 чаша на кубчета)

39 калории

1 г протеин

10 г въглехидрати

2 г фибри

0 г мазнини

3 г захари

Ползи от тиквичките и тиквите

И тиквичките, и тиквите са нискокалорични и богати на фибри. Зимните тикви съдържат малко повече въглехидрати, което ги прави по-плътни и нишестени.

Тъй като са от едно и също семейство, те имат сходен микронутриентен профил. И двете съдържат витамин C, витамин B6, фолиева киселина, калий и манган.

Витамин C подпомага имунитета, производството на колаген и може да намали риска от сърдечни заболявания.

подпомага имунитета, производството на колаген и може да намали риска от сърдечни заболявания. Витамин B6 участва в над 100 ензимни реакции, особено в метаболизма на протеините.

участва в над 100 ензимни реакции, особено в метаболизма на протеините. Фолиева киселина е важна за клетъчния растеж, образуването на червени кръвни клетки и здравето на мозъка и нервната система.

е важна за клетъчния растеж, образуването на червени кръвни клетки и здравето на мозъка и нервната система. Калий подпомага контрола на кръвното налягане и сърдечното здраве.

подпомага контрола на кръвното налягане и сърдечното здраве. Манган участва в метаболизма, изграждането на костите и репродуктивното здраве.

И двете съдържат още рибофлавин, както и по-малки количества витамин A, магнезий, желязо, калций и мед.

Освен това са богати на антиоксиданти като лутеин, зеаксантин и бета-каротин, които подпомагат здравето на очите и сърцето. Зимните тикви обаче са особено богати на тези вещества и са по-полезни за зрението.

По-здравословна ли е тиквичката от тиквата?

Изборът между тиквичка и други тикви зависи от вашите цели и вкусови предпочитания.

„Тиквичката обикновено е по-добър избор, ако търсите нискокалоричен и нисковъглехидратен вариант – например за контрол на теглото, кръвната захар или като заместител на паста“, казва Палински-Уейд.

От друга страна, тиквите са по-подходящи, ако търсите повече фибри и каротеноиди.

Има разлики и при готвенето. Тиквичката се приготвя по-бързо и по-лесно, защото омеква бързо и може да се сготви за няколко минути. Другите видове тикви, особено зимните, често изискват белене, почистване на семките и по-дълго време за готвене.

