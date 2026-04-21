Външната търговия на Китай нараства значително през първото тримесечие до 1.69 трлн. долара

Китай започна 2026 г. със значително разширяване на търговията. През първото тримесечие търговският оборот на страната нарасна с 15%, като вносът неочаквано се увеличи наред с износа. Анализаторите обаче се колебаят да отдадат този растеж на възстановяване на вътрешното търсене.

Тенденцията до голяма степен се обяснява с последиците от войната в Близкия изток и по-специално с преструктурирането на доставките на петрол. Въпреки че страната досега успява да преодолее външните шокове сравнително гладко и да поддържа високи темпове на растеж, устойчивостта на това икономическо разширяване повдига въпроси.

От януари до март 2026 г. външната търговия на Китай нарасна значително. Търговският оборот на страната достигна приблизително 1.69 трилиона долара, с 15% повече от миналата година, според данни на Главната митническа администрация (GAC).

Износът, както се очакваше, се увеличи с 11.9% до 977.7 милиарда долара,

тъй като Китай продължава да диверсифицира доставките си на фона на търговската война със Съединените щати. Противно на прогнозите, китайският внос нарасна още по-значително – с 19.6%, до рекордните 712.2 милиарда долара. Анализаторите обаче не виждат значително възстановяване на вътрешното търсене въпреки традиционния скок на потребителската активност, свързан с честванията на китайската Нова година. На годишна база продажбите на дребно през първото тримесечие нараснаха с 2.4 процента.

Експертите отдават увеличението на вноса на войната в Близкия изток, констатация, подкрепена от подробна статистика. Според Държавната митническа служба

търговският оборот на Китай с Иран е спаднал до 1.55 милиарда долара през първото тримесечие,

което е понижение с 50% на годишна база. Китайският внос също е спаднал значително – с 56.7 на сто. Митниците все още не са предоставили разбивка на категориите стоки за търговия с тази страна, но анализаторите смятат, че това се дължи предимно на спад в покупките на ирански петрол. Пекин е ключов купувач. Според Държавната митническа служба, Китай едновременно с това рязко е увеличил покупките си на руски петрол. През януари-март вносът от Русия е възлизал на 31.86 милиона тона, което е с 31.1% повече на годишна база. В парично изражение доставките са се увеличили с 8.8% до 14.37 милиарда долара. Общият внос на петрол в Китай през първото тримесечие е възлизал на приблизително 146.9 милиона тона, което означава, че руските доставки са представлявали приблизително 22 процента.

Въпреки тревожната обстановка, китайската икономика започна годината по-силно от очакваното –

страната остава гъвкава по отношение на диверсификацията на търговията

благодарение на опита си с тарифните войни със Съединените щати. През първото тримесечие БВП на Китай нарасна с 5% на годишна база (спрямо 4.5% през четвъртото тримесечие на 2025 г.). Икономисти, анкетирани от Trading Economics, очакваха увеличение от 4.8 процента. Промишленото производство се е увеличило с 6.1% на годишна база през януари-март, което е по-силен темп на растеж от прогнозираните от анализаторите. Инвестициите в основен капитал са по-високи с 1.7% на годишна база – относително скромният темп на растеж се обяснява с общата несигурност, която възпрепятства инвестициите в китайската икономика. Инвестициите в сектора на недвижимите имоти продължават да намаляват: през януари-март те са спаднали с 11.2% на годишна база.

Икономическият растеж през второто тримесечие може да е по-слаб,

отколкото през първото, поради комбинация от икономически и системни проблеми. Анализаторите очакват свиване на световното търсене както на междинни, така и на промишлени стоки, ако войната в Близкия изток продължи още няколко месеца. Това вече причинява по-високи разходи за внос за Китай, значително увеличава разходите за компаниите и оказва натиск върху вече слабото вътрешно търсене. В пролетния си преглед МВФ прогнозира, че след ръст от 5% през 2025 г., китайската икономика ще се разшири с 4.4% през 2026 г. и 4% през 2027 година. Тази прогноза е леко понижена спрямо оценките от януари. Докладът прогнозира инфлацията през 2026 г. да бъде само 1.2%, докато властите очакват цифра от „около 2%.“

Заслужава да се отбележи, че

не е имало значително разширяване на мерките за икономическа подкрепа, както се очакваше от бизнеса в Китай.

През последните два месеца официалните лица само потвърдиха намеренията си да увеличат помощта, но все още не са предприели конкретни действия. Възможните причини включват очаквано недоволство сред търговските партньори, които редовно обвиняват Китай в протекционизъм. Като се има предвид, че Китай продължава преговорите за бъдещи условия на доставки както със САЩ, така и с ЕС, паузата може да бъде удължена.

(по материали от чуждестранния печат)