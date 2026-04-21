Мастният черен дроб може да се лекува без промяна в храненето

Учени от UCLA откриват, че мастната чернодробна болест може да бъде обърната без промяна в храненето, като се премахне специфична група дефектни имунни клетки. Тези клетки се натрупват с възрастта, особено в черния дроб, и поддържат хронично възпаление, което уврежда тъканите.

Изследването, публикувано в Nature Aging, показва, че става дума за т.нар. сенесцентни или „зомби“ клетки – такива, които вече не се делят, но продължават да отделят вредни възпалителни сигнали.

Екипът, ръководен от Антъни Коварубиас, установява, че тези клетки могат да бъдат разпознати по два протеина – p21 и TREM2. При мишки делът им нараства драстично с възрастта и е свързан с развитието на възпаление и чернодробни увреждания. Освен стареенето, високите нива на холестерол също ускоряват натрупването им.

Когато учените премахват тези клетки с експериментално лекарство, черният дроб се възстановява, теглото намалява, а метаболитните показатели се подобряват – въпреки че животните продължават да се хранят нездравословно.

Допълнителен анализ на човешки проби показва, че същият механизъм вероятно действа и при хора. Това е особено важно за градове като Лос Анджелис, където мастната чернодробна болест засяга значителна част от населението.

Въпреки обещаващите резултати, използваното лекарство все още е твърде токсично за хора. Учените работят върху по-безопасни терапии, които да таргетират тези клетки и при други заболявания, включително Алцхаймер и сърдечно-съдови болести.

Откритието подкрепя идеята, че един основен механизъм на стареене може да стои зад множество хронични заболявания – и че насочването към него може да доведе до нови ефективни лечения.

