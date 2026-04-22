Демонстрация пред Съдебната палата в София за оставката на Сарафов

Граждани се събраха пред съдебната палата в София, за да отбележат оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ длъжността главен прокурор.

Това по думите им е победа на “народа над мафията” и е само малка крачка към необходимата реформа в съдебната система.

„Целта е да се отбележи публично пред самата Съдебна палата, където беше арената на всички протести срещу Борислав Сарафов, че той вече не заема тази длъжност. Не само когато имаме протести, трябва да сме тук. Но и когато победим, също трябва да обозначим тази победа. Тя е важна, това е битка, която е спечелена и важенс етап към войната, която трябва да бъде спечелена“, сподели демонстрант.