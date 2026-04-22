Кабинетът одобри позицията на България за срещата на ЕС в Кипър

Служебното правителство одобри позицията на България за участие в неформална среща на държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС, която ще се проведе на 23-24 април в Кипър, на която участва служебният премиер Андрей Гюров.

Евролидерите ще обсъждат многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 година, Иран и ситуацията в Близкия изток, включително отражението на геополитическата ситуация върху цените на изкопаемите горива и енергията, както и Пътната карта „Една Европа, един пазар“.

Предвидена е и видеоконферентна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, както и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и председателя на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

