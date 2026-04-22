БАБХ затвори още две кланици – в село Гергевец и в град Бяла Слатина

БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните затвори две кланици – едната е регистрирана в сливенското село Гергевец, а другата е нелегална – в град Бяла Слатина.

В кланицата в Гергевец инспектори от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен са установили сериозни нарушения на хигиенните изисквания – мухъл и ръжда в производствените помещения, както и липса на необходимите дезинфектанти.

Ще бъдат унищожени 185 кг свинско месо и месни продукти. Причината е, че те са без вътрешна идентификационна маркировка, което не позволява да бъдат проследени.

На собственика са издадени предписание и акт за административно нарушение. Дейността на кланицата може да бъде възобновена след отстраняване на всички несъответствия.

При другия случай – инспектори от ОДБХ – Враца са открили нерегистрирано животновъдно стопанство и нелегален цех за месопреработка в частен имот в град Бяла Слатина. Гаражът е бил оборудван за производство на месни продукти. В него са открити 67 кг месни заготовки, които са насочени за унищожаване в екарисаж.

В стопанството са установени две телета и крава без идентификация. Те нямат право да напускат обекта до извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания. Ако животните са клинично здрави, ще бъдат регистрирани и след това забраната за тяхното движение ще бъде отменена. Намерени са и две прасета, чийто произход не може да се проследи и тъй като има риск от чума по свинете, те ще бъдат заклани.

На собственика са дадени указания да регистрира животновъдния обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Припомняме, че в края на март служебният земеделски министър Иван Христанов обяви, че има проблем с незаконните кланици, който не е изолиран до първите подобни случаи, разкрити край Ихтиман, а засяга цялата страна. По думите му в България действа мрежа за нелегален внос на животни, а схемата с незаконните кланици е функционирала с години.