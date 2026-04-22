Иван Демерджиев прикани Сарафов незабавно да си тръгне, даде му последен ден да си хвърли оставката

С пост във „Фейсбук“ бившият вътрешен министър и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Иван Демерджиев заяви, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов незабавно трябва да напусне поста си.

„Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС – времето за шикалкавене изтече. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава! Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!“, пише той.

Демерджиев подчертава, че всеки, който продължава да пази този модел, застава срещу закона и обществото „с всички от това произтичащи последици“. „Що се касае до Сарафов – днес е последният шанс за оставка“, завършва поста си бившият вътрешен министър.