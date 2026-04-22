С падането на Сарафов вече няма да има чадър над определена клика политици, заяви Иван Демерджиев

Оставката на Сарафов е един изключително закъснял акт.

Това оставане на поста главен прокурор беше ненужно и нанесе непоправими щети на прокуратурата и съдебната власт. Това заяви бившият вътрешен министър и член на „Прогресивна България“ Иван Демерджиев пред БТВ.

„Това положение беше нетърпимо. В очевидно сбърканата правна среда това беше начинът да се освободи съдебната система“, добави той.

„Аз съм твърдо против на преливането на една власт в друга. Достатъчно време отделих на тази тема. Не може някой да стои в кабинета на главния прокурор без да е главен прокурор. Това положение бе нетърпимо. Много ясно показахме воля, че това няма да бъде търпяно и ще се използват всички законови средства това да бъде прекратено“, поясни Иван Демерджиев.

„Много е важно хората в прокуратурата да разберат, че поведението на Сарафов не трябва да се следва, нито да се прегрупират. Никой няма да търпи проявите на беззаконност и те станаха причина обществения гняв да избухне в протести, припомни той.

„Борисов явно не осъзнава, че е възможно да има друг модел от този, който те изградиха заедно с Пеевски. Изключително мотивирани сме да променим модела. Ние осъзнаваме своята огромна отговорност. Надявам се и вярвам, че кадровиците в съдебната власт ще съобразяват действията си, така че да не се стига до продължаване на тенденцията за разрушаване на съдебната система. Наша задача е нещата да се случват по правилния начин. Надявам се в прокуратурата да се освободят и от „гнилите ябълки“, каза Демерджиев.

Той потвърди, че се води дисциплинарно производство срещу Сарафов за неправомерното му заемане на поста.

„Не познавам Ваня Стефанова. Сарафов дълги години бе символ на „Пеевщината“ в съдебната система. Ключово важно е да имаме на поста човек с високи морални качества. Вярвам, че скоро ще има някакво раздвижване. С неговото падане вече няма да има чадър над определена клика политици“, подчерта той.

„Усещаме, че българските граждани имат нужда от справедливост. Ние осъзнаваме тази отговорност и ние сме единствената политическа партия, която може да осигури дълго жадуваната справедливост“, увери бившият вътрешен министър.

„Много бързо трябва да се предприемат действия, за да се спасят средствата по ПВУ. Ще направим всичко възможно, за да ги спасим. Съветвам служебния кабинет да се въздържа от необосновани действия дни преди края на мандата му“, призова Демерджиев.