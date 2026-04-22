Андрей Гюров: Нищо не започва и не свършва със Сарафов

И служебният премиер Андрей Гюров коментира оставката на главния прокурор Борислав Сарафов. Във “Фейсбук” той написа, че “нищо не започва и няма да свърши със Сарафов и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема”. По думите му трябва политиците трябва да действат мъдро, но бързо – със закони, а не със закани.

По-рано днес, след като Борислав Сарафов се оттегли от поста временно изпълняващ функциите главен прокурор, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи неговата заместничка Ваня Стефанова да бъде временно на главен обвинител – в рамките на 6 месеца.

В заснетото видео към поста Гюров отбелязва, че днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поразяващо бързо и със завидно единодушие е свалила Сарафов. Според него има риск новият човек на неговото място да се окаже като стария и допуска, че всичко е планирано и добре режисирано.

„Сарафов беше известен с обядите с Джуджета и контактите с Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости“, допълва Гюров. Той добавя и че Сарафов е човекът, който е спрял разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет.

„Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори“, заявява още премиерът.

Оставката на Сарафов коментира и президентът Илияна Йотова, която изтъкна, че оставката е само първата стъпка и трябва 52-рото Народно събрание да избере своите представители, попълвайки парламентарната си квота във Висшия съдебен съвет, която е с изтекъл мандат от 2022 година.