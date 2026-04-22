Петер Мадяр ще стане министър-председател на Унгария на 9 май

Петер Мадяр призова за бързо свикване на новия парламент в Унгария

Петер Мадяр, лидер на партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, ще встъпи в длъжност като министър-председател на 9 май. Той обяви това в социалната медийна платформа X.

Изборите ще се проведат на първата сесия на Народното събрание (парламента). Датата беше избрана от унгарския президент Тамаш Суйок.

След церемонията, близо до парламента на площад „Кошут“ в Будапеща, ще се проведе гала събитие, посветено на политическите промени в страната, според лидера на „Тиса“.

След парламентарните избори, проведени в средата на април,

опозиционната партия на Петер Мадяр спечели 141 от 199-те места в парламента.

Лидерът на „Тиса“ призова президента и други висши служители, назначени от предишното правителство, да подадат доброволно оставка до 31 май, в противен случай ще бъдат отстранени принудително.

Мадяр вече обяви няколко от своите кандидати за министерски постове. Например, той предложи Анита Орбан (родена на 3 юли 1974 г.), дипломат и политик, за министър на външните работи на Унгария. През 2026 г. тя е избрана за член на Народното събрание и става водеща фигура във външната политика на партия „Тиса“.

