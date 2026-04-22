От Групата „Стара планина холд“ отчитат ръст на продажбите за тримесечието с 9.84%

Консолидираните продажби за първите три месеца „Стара планина холд“ АД достигнаха 36.83 млн. евро като отчитат повишение от 9.84% в сравнение със същия период на миналата година, отбелязват в анализ от компанията майка.

„Стара планина холд“ обяви текущи финансови резултати (на консолидирана база) и на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към края на март и прогнози за продажбите през април.

От значимите предприятия от портфейла на компанията майка

„Хидравлични елементи и системи“ АД, „М+С хидравлик“ АД и „Българска роза“ АД – Карлово отчитат ръст на продажбите.

От „Стара планина холд“ предвиждат продажбите на предприятията от холдинга, който са от секторите машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилната промишленост, през четвъртия месец да достигнат 49.47 млн. евро. А това би означавало повишение от 7.58% на годишна база. Трудностите в дейността на основните партньори на компаниите от холдинга от различните отрасли се отразяват върху финансовите им резултати.

Акциите на „Стара планина холд“ се търгуват на Основния пазар BSE на „Българска фондова борса“, Сегмент „Standard“. Котировките им през последните дванадесет месеца вървят в посока нагоре и в момента се търгуват по 4.9 евро за един брой. Така и пазарната капитализация на холдинга се повиши и вече е над 102 млн. евро.

Дъщерните дружества на холдинга също отчетоха предварителни данни за продажбите си през януари.

Ямболската фирма

„Хидравлични елементи и системи“ АД

е един от водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа.

Продажбите й за март са в размер на 3.83 млн. евро, което представлява повишение на приходите от 21.96 % в сравнение със същия период на 2025 година. Неокончателният финансов резултат е брутна печалба от 266 хил. евро и с натрупване от началото на годината 1.36 млн. евро.

От „Хидравлични елементи и системи“ обявяват и прогнози за продажбите през април в размер на 3.75 млн. евро, с които групата би отчела повишение на продажбите с натрупване от началото на годината от 14.89% на годишна база.

„Стара планина холд“ контролира 64.53% от акциите справо на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82%, „СПХ Инвест“ АД – 8.28%, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента.

През последните дванадесет месеца цената на акциите на дружеството добавиха стойност като в момента сделки се сключват при 2.78 евро за един брой. Това означава пазарна капитализация от над 50 млн. евро.

Продажбите на фирмата от Казанлък

„М+С Хидравлик“ АД

за март възлизат на 7.44 млн. евро, което е ръст от 15.12% спрямо приходите за първото тримесечие на 2025 година. Междинната неокончателна брутна печалба е 593 хил. евро и 1.66 млн. евро с натрупване от началото на годината.

Мениджърите на „М+С Хидравлик“ обявиха и своята прогноза за приходите през април. Очакванията са за 7.98 млн. евро и общо 28.61 млн. евро за четирите месеца, с които биха отчели ръст от 17.96% спрямо продажбите за същия период на 2025 година.

„Стара планина холд“ притежава дял от 30.61% във фирмата. Цените на акциите на „М+С Хидравлик“ за последните дванадесет месеца вървят нагоре и вече се търгуват по 5.05 евро за един брой. А това оценява компанията над 199 млн. евро пазарна капитализация.

Приходите за март на производителя на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии

„Елхим-Искра“ АД

са 1.12 млн. евро. За трите първи месеца продажбите са общо за 3.5 млн. евро, което е спад от 17.77% на годишна база.

„Елхим-Искра“ обявява неокончателен финансов резултат за март – брутна загуба в размер на 241 хил. евро и неокончателна брутна загуба с натрупване от началото на годината от 473 хил. евро.

От „Елхим-Искра“ обявиха прогноза за приходите за април в размер на 479 хил. евро и 3.98 млн. евро за четирите месеца, което отзначава 31.91% намаление на годишна база.

„Стара планина холд“ държи в капитала на тази фирма дял от 51.40 процента.

През последните дванадесет месеца акциите на „Елхим Искра“ на БФБ лъкатушеха по ценовата стълбица, но в посока надолу и в момента книжата се търгуват по 0.26 евро.

Приходите на

козметичната фирма „Българска роза – Карлово“

за март са 234 хил. евро и с натрупване от началото на годината – общо 606 хил. евро. Неокончателният им финансов резултат е загуба в размер на 8 хил. евро.

Мениджърите на „Българска роза“ обявиха и прогнози за продажбите през април. Очакванията са за 378 хил. евро и с натрупване от началото на годината 984 хил. евро.

През последните дванадесет месеца акциите му загубиха част от стойността си, но от средата на април показват значително повишение и в момента се търгуват на „Българска фондова борса“ по 0.975 евро за един брой.