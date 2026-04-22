Броят на имигрантите в ЕС достига рекордните 64,2 милиона през 2025 година

Броят на имигрантите, живеещи в Европейския съюз, е достигнал рекордните 64,2 милиона през 2025 г., което е увеличение с около 2,1 милиона спрямо предходната година, според доклад, публикуван в сряда от Центъра за изследване и анализ на миграцията към RFBerlin.

За сравнение, през 2010 г. този брой е бил 40 милиона, посочва докладът, позовавайки се на данни от Евростат и Агенцията на ООН за бежанците.

Германия остава страната в ЕС с най-голям брой чуждестранно родени жители – близо 18 милиона, като 72% от тях са в трудоспособна възраст. Испания отчита най-бърз ръст напоследък, добавяйки около 700 000 души, с което броят на родените в чужбина там достига 9,5 милиона.

„Германия остава основната дестинация за мигранти в Европа, както в абсолютни стойности, така и в значителна степен спрямо населението си“, заяви Томазо Фратини, един от авторите на доклада.

Проучването отбелязва, че миграционните модели са неравномерни в рамките на ЕС, като Люксембург, Малта и Кипър имат по-висок дял на имигранти спрямо размера на населението си.

Молбите за убежище също са концентрирани в определени страни, като Испания, Италия, Франция и Германия формират почти три четвърти от всички подадени заявления. Германия приема най-голям брой бежанци – общо 2,7 милиона.

