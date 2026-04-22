Няма заразени с антракс у нас - 24-ма са насочени към личния си лекар

От здравното министерство успокоиха, че към момента няма случай на заболял с антракс, но от Регионалната здравна инспекция в Силистра издирват всички лица, осъществили контакт със заболели животни или консумирали заразена храна. Към момента са проучени 24 лица, които са насочени към личните лекари за профилактични прегледи.

Изявлението на здравните власти идва на фона на разкрито огнище на антракс във ферма в силистренското село Черногор с 28 заразени бивола. Оказа се, че болни животни са били преработени в месни продукти, в нарушение на всички правила и закони.

Стана ясно, че животните, заразени с антракс, са били лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар, но без за целта да бъдат уведомени компетентните власти. Има 9 умрели животни, като те са били преработени в саздърма на три различни места – из Русенско, Разградско и Силистренско.

Какво трябва да знаят потребителите

Министерство на здравеопазването апелира гражданите да не консумират месо, месни продукти и мляко, които не са закупени от търговската мрежа и не са правилно термично обработени. При консумация на месни продукти със съмнителен произход в суров вид или недобре термично обработени, след която са възникнали стомашни оплаквания, е необходимо незабавно да потърсите лекарска помощ, като информирате медицинските лица за вероятността от заболяване от антракс.

При термично обработена храна, се приема, че рискът от заразяване с антракс е много малък. Чревната форма на антракс може да протече с оплаквания като гадене, повръщане, болки в корема и кървава диария.

Министерството на земеделието съветва всяко лице, консумирало съмнителна храна, да се обърне към своя общопрактикуващ лекар или към инфекционист за преглед и назначаване на антибиотична профилактика.

Антракс е лечимо бактериално заболяване, което протича с различни клинични прояви, в зависимост от начина на заразяване и причинителя – вдишване на прах; контакт с болни животни или замърсени повърхности и предмети; консумация на недостатъчно добре термично обработени заразено месо или месни продукти.